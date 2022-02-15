Dolar
13.60
Euro
15.43
Altın
1,854.82
ETH/USDT
3,083.50
BTC/USDT
43,942.00
BIST 100
2,042.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO toplantısı için Brüksel'e gidecek

Milli Savunma Bakanı Akar, 16-17 Şubat'ta NATO Karargahı'nda gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Sarp Özer   | 15.02.2022
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO toplantısı için Brüksel'e gidecek

Ankara

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleştirilecek toplantı dolayısıyla bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 16-17 Şubat'ta NATO Karargahı'nda olacak.

Toplantı kapsamında düzenlenecek Nükleer Planlama Grubu, Avrupa'da Güvenlik Durumu ve Caydırıcılık-Savunma konulu oturumlar ile diğer oturumlara katılacak Akar'ın, aralarında İngiltere, Romanya, Hollanda, Letonya, Estonya ve Kuzey Makedonya'nın da bulunduğu bazı ülkelerin savunma bakanları ile ikili görüşmeler yapması planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York'ta Kovid-19 aşısı yaptırmayan 1430 belediye personeli işten çıkarıldı
DSÖ: Omicron'un hafifliği, salgının bittiğine dair yanlış söylem yaratıyor
İspanya'da Kovid-19'da günlük vakalar düşse de ölüm sayıları yüksek seviyede
Türkiye'de 76 bin 632 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 920 bine yaklaştı

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Akar, Kovid-19'u atlattı

Milli Savunma Bakanı Akar, Kovid-19'u atlattı

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO toplantısı için Brüksel'e gidecek

Belçika'da benzin ve motorin fiyatları zirve yaptı

'Özgürlük konvoyu' Brüksel'de de yasaklandı

'Özgürlük konvoyu' Brüksel'de de yasaklandı
'Kış Kartalı Harekatı ile teröristlerin inleri, mağaraları başlarına yıkıldı'

'Kış Kartalı Harekatı ile teröristlerin inleri, mağaraları başlarına yıkıldı'
Milli Savunma Bakanı Akar: Temennimiz herkesin güven ve refah içinde yaşamını sürdürmesidir

Milli Savunma Bakanı Akar: Temennimiz herkesin güven ve refah içinde yaşamını sürdürmesidir