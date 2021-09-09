Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bir araya geldi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Bakan Akar, Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren El-Meşri ile görüşmesinde, Türkiye’nin "Libya, Libyalılarındır" anlayışıyla kardeş Libya halkına olan desteğinin devam edeceğini vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.