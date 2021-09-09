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İstanbul'un iki köprüsü Tacikistan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, bağımsızlığının 30. yılını kutlayan Tacikistan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Muhammed Gencebay Gür   | 09.09.2021
İstanbul'un iki köprüsü Tacikistan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez Tacikistan bayrağının renkleri olan yeşil, kırmızı ve beyaza büründü.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi.



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