İstanbul'un iki köprüsü Tacikistan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı
Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, bağımsızlığının 30. yılını kutlayan Tacikistan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
İstanbul
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez Tacikistan bayrağının renkleri olan yeşil, kırmızı ve beyaza büründü.
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi.
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