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Hatay’da Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Madenoğlu Apartmanı enkazında kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş’taki Aydın Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş’taki Seçkinler Apartmanı enkazında kurtarma çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti
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Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Dışişleri Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile görüştü.

Sarp Özer   | 13.02.2023
Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Dışişleri Bakanı ile görüştü Fotoğraf: Arif Akdoğan - AA

Ankara

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da deprem sonrası başlatılan arama, kurtarma, yaşam destek ve sağlıkla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Hatay'daki faaliyetleri yerinde takip eden Akar, deprem bölgesini ziyaret eden Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile bir araya geldi.

Deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten el-Menguş, her türlü yardıma hazır olduklarını ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Akar da deprem ve sonraki çalışmalar hakkında bilgi vererek el-Menguş'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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