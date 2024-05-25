Milli Savuna Bakanı Güler EFES-2024 Tatbikatı'nı takip etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İzmir'de devam eden EFES-2024 Tatbikatı'nın gündüz safhasını takip etti.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, tatbikatın gündüz safhasını takip eden Güler'e, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu eşlik etti.
Paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntülere yer verildi.
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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in beraberinde TSK Komuta Kademesi ile yerinde denetlediği EFES-2024 Tatbikatı başarıyla devam ediyor.#MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/BVrY72M9c6— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 24, 2024