Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri ziyaretine ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün ziyaret ettiği Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri'ne ilişkin paylaşım yaptı.
İstanbul
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kitapseverlerin buluşma noktası 'Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri' her yaşa hitap eden kitap ve etkinlikleriyle Rami Kütüphanesi’nde. Edebiyatın ve kültürün en güzel renkleriyle buluşturan şenlik, 27 Mayıs'a kadar ziyarete açık." ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan, paylaşımında ziyarete ilişkin görüntülere de yer verdi.
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Kitapseverlerin buluşma noktası “Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri” her yaşa hitap eden kitap ve etkinlikleriyle Rami Kütüphanesi’nde.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 25, 2024
Edebiyatın ve kültürün en güzel renkleriyle buluşturan şenlik, 27 Mayıs'a kadar ziyarete açık. @sysvakfi pic.twitter.com/VffArig1d8