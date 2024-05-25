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Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri ziyaretine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün ziyaret ettiği Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Mustafa Hatipoğlu, Çağla Koç  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri ziyaretine ilişkin paylaşım

İstanbul

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kitapseverlerin buluşma noktası 'Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri' her yaşa hitap eden kitap ve etkinlikleriyle Rami Kütüphanesi’nde. Edebiyatın ve kültürün en güzel renkleriyle buluşturan şenlik, 27 Mayıs'a kadar ziyarete açık." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında ziyarete ilişkin görüntülere de yer verdi.

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