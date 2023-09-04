Milli Eğitim Bakanı Tekin, AA Editör Masası'na konuk olacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.
Ankara
Tekin, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası'nda, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Tekin'in açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, X hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.