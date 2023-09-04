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Gündem, Kurumsal Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin, AA Editör Masası'na konuk olacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.

Selma Kasap  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
Milli Eğitim Bakanı Tekin, AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Tekin, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası'nda, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Tekin'in açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, X hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

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