Dolar
13.84
Euro
15.76
Altın
1,796.42
ETH/USDT
3,176.90
BTC/USDT
41,456.00
BIST 100
2,033.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz atandı

Fırat Taşdemir   | 08.01.2022
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz atandı

Ankara

Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alınarak, yerine Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.

Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arjantin'de günlük Kovid-19 vaka sayıları en yüksek seviyelerde seyrediyor
Fransa'da son 24 saatte 328 bin 214 Kovid-19 vakası kaydedildi
İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Brusaferro: Kovid-19 salgınında ciddi bir kötüleşme söz konusu
Biden: Kovid-19'un kalıcı olacağını düşünmüyorum
Almanya'da Kovid-19 tedbirlerine yeni ilaveler getirildi

Benzer haberler

Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz atandı

Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz atandı

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ticarete ilişkin düzenleme yapıldı

Türkiye'nin Gürcistan, Azerbaycan ve Gambiya ile imzaladığı anlaşmalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Mal varlığı dondurulan bazı kişiler hakkındaki hükümler yürürlükten kaldırıldı

Mal varlığı dondurulan bazı kişiler hakkındaki hükümler yürürlükten kaldırıldı
Staj ücretine devlet katkısı 5 eğitim yılı uzatıldı

Staj ücretine devlet katkısı 5 eğitim yılı uzatıldı