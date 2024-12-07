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Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 3 milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yer aldı.

Büşranur Koca  | 07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara

Ankara'da 21 Mayıs'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında 6 Temmuz 1999 Tarihinde Ankara'da İmzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma"nın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anlaşmada, hastalık ve analık yardımları, sigorta sürelerinin birleştirilmesi, büyük masraf gerektiren ayni yardımların sağlanması, iş görememezlik halinde nakdi yardım sağlanması gibi konularda hükümler yer alıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da 11 Ocak'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında KKTC'de Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile Türkiye Cumhuriyeti İlgili Kanunlarına Göre Kurulmuş Şirketlerin Yapacağı Sanayi Yatırımlarının Kolaylaştırılması Hakkında Anlaşma"nın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anlaşmanın amacının, KKTC'de Türkiye'nin desteği ile tamamlanan Organize Sanayi Bölgelerinde, Türk vatandaşları ile ilgili Türk kanunlarına göre kurulmuş şirketlerin yapacağı sanayi yatırımlarının kolaylaştırılması, teşvik edilmesi, yatırımlara ilişkin izin ve benzeri bürokratik işlemlerin azaltılması, geliştirilmesi ve KKTC'li yatırımcılarla aynı statüde kabul edilerek aynı kurallara tabi olmasının sağlanması olduğu bildirildi.

"Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Serbest Ticari Birliği (EFTA) Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşması" ile kurulan Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin çalışma usullerini belirleyen karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anlaşmada, Ortak Komitenin temas noktaları, toplantılar, gündem, resmi dil, zabıtlar, karar ve tavsiyeler, masraflar ve tadilatlara ilişkin hükümler yer alıyor.

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