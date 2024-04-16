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Millet bahçeleri yaz mevsimine hazır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, 81 ilde hayata geçirilen millet bahçeleri, yaz mevsiminde vatandaşları ağırlamak için hazırlandı.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
Millet bahçeleri yaz mevsimine hazır

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşların doğa ile buluşması, yeşil koridorlarla nefes almasını sağlamak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında hizmete sunulan millet bahçelerinin yenilerinin yapımı devam ediyor.

Ülke genelinde 100 milyon metrekare hedefi kapsamında 2018'den bu yana 237 millet bahçesi hizmete açılırken, 275 millet bahçesinin yapımı ise aralıksız sürüyor.

Havaların ısınması ile özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşların şehrin gürültüsünden uzaklaşmak için tercih ettiği millet bahçelerinde gerekli düzenlemeler yapıldı.

"Çevre alanında gerçekleştirdiğimiz hizmetler, millet bahçesi projeleriyle taçlandırıldı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, millet bahçelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konan "2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma" hedeflerine ulaşma yolunda büyük bir lokomotif güç olduğunu belirtti.

Çevre alanında gerçekleştirilen hizmetleri, millet bahçesi projeleriyle taçlandırdıklarını vurgulayan Özhaseki, "Şehirlerimiz, millet bahçelerimizle nefes alıyor. Şehirlerimizin merkezinde, yeşilin binbir tonuna sahip, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve spor alanlarıyla millet bahçelerimiz vatandaşlarımızı bekliyor." ifadelerini kullandı.

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