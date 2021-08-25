Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Muğla
Bafa Mahallesi Danişment mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz ile orman işçileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangını, kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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