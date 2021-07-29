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Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı belirtildi.

Ali Ballı   | 29.07.2021
Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla

Bodrum ilçesi sınırlarına yakın noktada bulunan Kuyucak ve Güvercinlik mahallelerindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla hava araçlarının ara verdiği yangın söndürme çalışmalarını, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi yürüttü.

Yapılan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, 80 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.

Yangında herhangi bir ev ya da otelin zarar görmediği bildirildi.

Bölgedeki bir otelden yapılan açıklamada ise yangının otele sıçramadığı, tedbir amaçlı tahliye yapıldığı, riskin tamamen geçtiğinin yerel yetkililerce bildirilmesi durumunda otele misafirlerin tekrar kabul edileceği kaydedildi.

Güvenlik güçleri bölgede tedbir aldı.

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