Mevlit Kandili idrak edildi
Türkiye genelinde vatandaşlar, Mevlit Kandili dolayısıyla birçok camide namaz kılıp dua etti.
Ankara
Kayseri İl Müftülüğü tarafından tarihi Hunat Camisi'nde düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Duaların edildiği programda, Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş vaaz verdi.
Camiye gelen cemaate, bazı vatandaşlar tarafından lokum ve tatlı ikramında bulunuldu.
Öte yandan, Kayseri Şems Mevlana Kültürünü Yaşama Sanatı Derneği tarafından tarihi Kayseri Kalesi içinde Mevlit Kandili'ne özel sema programı düzenlendi.
Sakarya
Sakarya genelindeki camilerde kandil, dualarla idrak edildi.
Şehir merkezindeki tarihi Orhan Gazi Camisi'ne gelenler, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlidi dinledi.
Kocaeli
Kocaeli'de de vatandaşlar tarihi Orhan, Fevziye, Yeni Cuma ve Mehmet Ali Paşa camilerinde kandil dolayısıyla düzenlenen programlara katıldı.
Mehmet Ali Paşa Camisi’nde düzenlenen programda Hazreti Peygamber'in hayatı anlatıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.
Vatandaşlar namaz kılıp dua ederek kandilin manevi atmosferini yaşadı.
Karabük
Karabük ve ilçelerindeki camilerde Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi.
Camilere gelenler, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetini ve mevlidi dinledi.
Kandil programının ardından camilerde kandil simidi dağıtıldı.
Zonguldak
Zonguldak’ta, Mevlit Kandili dolayısıyla Meydanbaşı Camisi’nde program düzenlendi.
Camiye gelenler Kur’an-ı Kerim tilavetini ve mevlidini dinledi.
Çıkışta vatandaşlara, tatlı ve lokum ikram edildi.
Düzce
Mevlit Kandili dolayısıyla Düzce'de de camilerde program yapıldı.
Kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Merkez Camisi'nde akşam ezanının ardından gelen vatandaşlar namaz kılarak dua etti.
Erzurum, Ardahan ve Tunceli
Erzurum'da akşam saatlerinden itibaren camiler dolmaya başladı.
Başta tarihi Ulu Cami, Lalapaşa Cami ve Muratpaşa Cami olmak üzere camileri dolduran cemaat, namaz kılıp dua etti.
Vatandaşlara cami çıkışında çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Ardahan'da da Mevlit programı dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.
Kent merkezi ve ilçelerdeki camilerde Kur'an-ı Kerim tilavet edildi ve ilahiler okundu.
Tunceli'de ise Mevlit Kandili dolayısıyla Paşa Camisi'nde program düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahiler okundu.
Vatandaşlara cami çıkışında gül suyu ve kandil simidi ikram edildi.
Uşak
Uşak'ta kent genelindeki camilerde, Mevlit Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
Karaağaç Mahallesi'ndeki Zümrüt Camisi'nde, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Vatandaşlar kandil programının ardından yatsı namazını kılıp camiden ayrıldı.
Edirne
Edirneliler, kandil dolayısıyla başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler olmak üzere kentteki camileri doldurdu.
Eski Cami'deki programda Kur'an- Kerim ve ilahiler okundu.
Cami imamı Salih Tatlı, kandil vaazında böyle gecelerin dua ve ibadetlerle geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Edilen duanın ardından vatandaşlar yatsı namazını kıldı.
Kırklareli
Kırklareli'nde de camilerde programlar düzenlendi.
Hızırbey Camisi'nde vatandaşlar ellerini dua için açtı.
Cami Müezzini Necmettin Ötün tarafından Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahilerin okunduğu programda, İl Müftüsü Yusuf Eviş, Mevlit Kandili'ni konu alan vaaz verdi.
Vaazının ardından vatandaşlar namaz kıldı.
Tekirdağ
Tekirdağ Rüstem Paşa Camisi'nde, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerle idrak edilen kandil gecesinde cemaat yatsı namazlarını kılıp dua etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.