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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu Genel Sekreteri Feichtinger'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu Genel Sekreteri Christian Feichtinger'i kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz  | 26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu Genel Sekreteri Feichtinger'ı kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da hazır bulundu.

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