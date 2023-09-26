Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu Genel Sekreteri Feichtinger'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu Genel Sekreteri Christian Feichtinger'i kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.