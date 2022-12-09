Mevlana Celaleddin-i Rumi törenlerle anılıyor
Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 749'uncu yılında Konya'da törenlerle anılıyor.
Konya
Mevlana Kültür Merkezi'nde, "Dostluk Vakti" temasıyla düzenlenen Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin üçüncü günü, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Sanatçı Ahmet Özhan'ın tasavvuf müziği konseri verdiği törende, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nca, İsmail Dede Efendi'nin ferahfeza makamındaki Sema Ayin-i Şerifi icra edildi.
Salonu dolduran yerli ve yabancı turistler, Sema Ayin-i Şerifi'ni ilgiyle takip etti.
Şebiarus programları, 17 Aralık'ta sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.