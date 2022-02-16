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Metin Gürcan hakkındaki 'casusluk' iddianamesi kabul edildi

Demokrasi ve Atılım Partisi kurucu üyesi Gürcan hakkında, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama" suçlarından düzenlenen iddianame kabul edildi.

Tanju Özkaya, Serdar Açıl   | 16.02.2022
Metin Gürcan hakkındaki 'casusluk' iddianamesi kabul edildi

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 6 Ocak'ta Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkeme, casusluk kapsamında verildiği iddia edilen bilgilerin yetkili kurumlar tarafından gizli olup olmadıklarına ilişkin rapor ya da bilirkişi tespiti olmadığı için iddianameyi iade etti.

Bunun üzerine Başsavcılık, Metin Gürcan ile yabancı diplomatlar arasında geçen görüşme içeriklerinin gizli olup olmadığını, Milli Savunma Bakanlığından sordu. Bakanlığın raporunun ardından yeniden düzenlenen iddianame, ikinci kez mahkemeye gönderildi.

İncelemeyi tamamlayan Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti. 

Yayın yasağı alındı

Öte yandan mahkeme, Metin Gürcan'ın yargılanacağı "casusluk" davasına ilişkin yayın yasağı kararı da aldı.

İki ayrı suçtan müebbet ve 35 yıla kadar süreli hapisle cezalandırılması talep edilen Gürcan, 30 Mart'ta Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Gürcan'a ilişkin haberler üzerine mahkeme, yayın yasağı kararı alarak, durumu RTÜK'e bildirdi.

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemeden, yargılamanın kapalı görülmesini talep etti. Mahkeme, bu talebe ilişkin kararını ilk duruşmada açıklayacak.

Soruşturma süreci

Sanık Metin Gürcan, soruşturma kapsamında 29 Kasım 2021'de tutuklandı. Gürcan hakkında hazırlanan ilk iddianame, casusluk kapsamında verildiği iddia edilen bilgilerin yetkili kurumlar tarafından gizli olup olmadıklarına ilişkin rapor ya da bilirkişi tespiti olmadığı için iade edilmişti.

Bunun üzerine Başsavcılık, Gürcan ile yabancı diplomatlar arasında geçen görüşme içeriklerinin gizli olup olmadığını, Milli Savunma Bakanlığından sormuş ve Bakanlığın raporunun ardından yeniden düzenlenen iddianameyi mahkemeye göndermişti.


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