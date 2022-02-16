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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

Fuat Kabakcı   | 16.02.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, mevkidaşı Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten Bayramov'a teşekkür eden Çavuşoğlu, mevkidaşına, ilerleyen günlere yönelik planlanan Azerbaycan ziyaretini ertelemek durumunda kaldığını bildirdi.

Çavuşoğlu ve Bayramov, görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve güncel bölgesel gelişmeleri ele aldı.

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