Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, mevkidaşı Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten Bayramov'a teşekkür eden Çavuşoğlu, mevkidaşına, ilerleyen günlere yönelik planlanan Azerbaycan ziyaretini ertelemek durumunda kaldığını bildirdi.
Çavuşoğlu ve Bayramov, görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve güncel bölgesel gelişmeleri ele aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.