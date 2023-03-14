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Meteorolojiden Sivas için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sivas için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Utku Şimşek  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Meteorolojiden Sivas için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Sivas çevrelerinde başlayacak yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak yarın gece saatlerine kadar başta güney ve doğu ilçeleri olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların, 1600 metre ve üzeri rakımlı yerlerde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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