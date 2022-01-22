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Meteorolojiden kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısı ve Adıyaman çevresi için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

Esin Işık   | 22.01.2022
Meteorolojiden kuvvetli kar uyarısı Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Ankara

Meteorolojinin açıklamasına göre, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Bugün akşam saatlerinden sonra hava sıcaklıklarında hızlı düşüşle birlikte Konya çevresinde, gece saatlerinden sonra Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Sivas, Niğde, Karaman, Aksaray, Kırşehir çevrelerinde kar yağışlarının kuvvetli (5-20 santimetre), yüksek kesimlerde yer yer yoğun (20 santimetre üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun batısı ve Adıyaman çevresinde yarın etkisini artırması beklenen kar yağışlarının Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bingöl çevrelerinde kuvvetli (10-20 santimetre), yükseklerinde ve Adıyaman'da yoğun (20 santimetre üzeri) olması bekleniyor.

Kar yağışlarının Malatya ve Adıyaman'da pazartesi günü etkisini azaltarak devam edeceği, diğer illerde ise pazartesi günü de yer yer etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar yağışlarıyla karayolları ve geçitler başta olmak üzere kuvvetli buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi ve eğimin dik olduğu yerlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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