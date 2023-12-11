Dolar
29.01
Euro
31.24
Altın
1,981.34
ETH/USDT
2,183.80
BTC/USDT
40,577.00
BIST 100
7,728.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi”nin görüşmelerinde TBMM Genel Kurulu'na hitap ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolcu Mauro Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın deplasmanda oynayacakları Kopenhag maçı öncesi Parken Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 biten MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklanan hakem Halil Umut Meler ambulansla hastaneye sevk edildi - VTR-
logo
Gündem

Meteorolojiden Hatay için kuvvetli yağış uyarısı

Hatay'ın güney kesimlerinde bu gece kuvvetli sağanak bekleniyor.

Fatma Sevinç Çetin  | 11.12.2023 - Güncelleme : 11.12.2023
Meteorolojiden Hatay için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23.30'a kadar Hatay'ın Yayladağı, Samandağ ve Defne ilçelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış görülecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Hatay için kuvvetli yağış uyarısı
Irak'ın kuzeyindeki 13 terör hedefi hava harekatıyla imha edildi
Bakan Uraloğlu, yeni sezonda ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi'ni uğurladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: (Gazze'de) Bu katliama sessiz kalanlar tarih karşısında hesap verecektir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni yayımladı

Benzer haberler

Meteorolojiden Hatay için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Hatay için kuvvetli yağış uyarısı

Mersin için kuvvetli yağış uyarısı

Depremde iş yeri yıkılan güzellik uzmanı, Türk Kızılayın desteğiyle mesleğe döndü

Hatay'da depremde 81 kişinin öldüğü binada "özensiz işçilik" tespit edildi

Hatay'da depremde 81 kişinin öldüğü binada "özensiz işçilik" tespit edildi
Hatay'da depremlerde hasar alan 3 bina kontrollü yıkıldı

Hatay'da depremlerde hasar alan 3 bina kontrollü yıkıldı
Muğla, Antalya ve Mersin için sağanak uyarısı

Muğla, Antalya ve Mersin için sağanak uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet