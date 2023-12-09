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Gündem

Meteorolojiden Hatay için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün akşam saatlerine kadar Hatay'da kuvvetli yağışın beklendiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
Meteorolojiden Hatay için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Hatay'ın kuzey kıyılarında akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Orta Karadeniz'de fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden ayrıca, Orta Karadeniz'de (Kastamonu ve Samsun arasında) yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerinden fırtınanın etkili olacağı uyarısında bulunuldu.

Fırtınanın yarın akşam saatlerine kadar etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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