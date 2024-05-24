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Meteorolojiden denizde fırtına uyarısı

Güney Ege'de denizde fırtına bekleniyor.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
Meteorolojiden denizde fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.

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