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Meteorolojiden denizde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz'de denizde fırtına uyarısında bulundu.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 28.01.2023
Meteorolojiden denizde fırtına uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın sabahtan itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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