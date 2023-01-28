Meteorolojiden denizde fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz'de denizde fırtına uyarısında bulundu.
Ankara
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın sabahtan itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.