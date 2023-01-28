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Türkiye'den Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün üçüncü raporuna ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ), Suriye'deki kimyasal silah saldırılarına ilişkin üçüncü raporuyla ilgili açıklama yaptı.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 28.01.2023
Türkiye'den Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün üçüncü raporuna ilişkin açıklama

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla kurulan KSYÖ'nün soruşturma ve tespit ekibinin duyurduğu üçüncü rapora ilişkin açıklamasında, "7 Nisan 2018 tarihinde Duma'da vuku bulan klor gazı saldırısının, rejim tarafından gerçekleştirildiğini tespit etmiş bulunmaktadır. Bir kimyasal silah saldırısında daha rejimin sorumluluğunun bulunduğu ortaya konulmuştur." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, "Türkiye, Birleşmiş Milletler ve KSYÖ başta olmak üzere, Suriye'de hesap verilebilirliğin sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir." ifadesi kullanıldı.

Esed rejimi kimyasal silah kullandı

KSYÖ, Nisan 2020'de yayımladığı ilk raporunda, 24 Mart 2017'de Suriye'deki Beşşar Esed rejimine ait SU-22 savaş uçağının Şayrat Hava Üssü'nden kalkarak Latamne beldesinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 16 kişinin yaralandığını, tarım alanlarının zarar gördüğünü ve bölge halkına ait hayvanların telef olduğunu açıklamıştı.

Örgüt, 12 Nisan'da yayımladığı ikinci raporunda, Esed rejimine bağlı hava kuvvetlerinin, 4 Şubat 2018'de Serakib'e düzenlediği hava saldırısında en az bir silindir bombasının kullandığını tespit etmişti.

KSYÖ, dün, Suriye'de Nisan 2018'de Doğu Guta'nın Duma ilçesinde klor gazıyla 43 kişinin öldüğü kimyasal silah saldırısından Esed rejiminin sorumlu olduğunu açıklamıştı.

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