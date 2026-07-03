Meteorolojiden, Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul Avrupa Yakası'nın batısı ve Kars için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden bazı iller için sağanak uyarısı Meteorolojiden, Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul Avrupa Yakası'nın batısı ve Kars için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, yarın sabah saatlerinden sonra Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa Yakası'nın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sağanak nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul Valiliğinden sağanak uyarısı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre, İstanbul'da yarın gök gürültülü yağışın, sabah saatlerinden akşama kadar Avrupa Yakası'nın Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette ve zaman zaman kuvvetli eseceği kaydedilen açıklamada, vatandaşların kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Kars ve çevreleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, bugün öğle saatlerinde Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yarın gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olması beklenen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.