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Meteorolojiden "azot dioksit gazı" açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç ve batı kesimlerinde azot dioksit gazının etkili olacağına ilişkin bir uyarısının bulunmadığını bildirdi.

Yıldız Nevin Kasım  | 30.11.2024 - Güncelleme : 30.11.2024
Meteorolojiden "azot dioksit gazı" açıklaması

Ankara

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yayınlanan bir haberde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ülkemizin iç ve batı kesimlerinde azot dioksit gazının etkili olarak, kötü kokuya sebep olacağı belirtilerek bu konuda internet sitesinde uyarı yayınlandığı bilgisi verilmiştir. Meteoroloji Genel müdürlüğü olarak bu konuda herhangi bir uyarımız bulunmamaktadır."


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