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Meteorolojiden 9 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Bilecik, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve Çankırı'nın batı ilçelerinde bugün yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Arife Yıldız Ünal   | 08.07.2021
Meteorolojiden 9 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Samsun, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Isparta'nın doğu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Bilecik, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve Çankırı'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken sıcaklıkların Akdeniz kıyı kesimleri ile doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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