Dolar
26.99
Euro
29.48
Altın
1,935.98
ETH/USDT
1,833.30
BTC/USDT
29,053.00
BIST 100
7,355.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 27 zanlı yakalandı

Mersin'de "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Mustafa Ünal Uysal  | 03.08.2023 - Güncelleme : 03.08.2023
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 27 zanlı yakalandı Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Mersin

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Mersin merkez, Tarsus, Silifke ve Anamur ilçelerinde kimliği tespit edilen 37 zanlıya yönelik dron destekli operasyon düzenlendi. Şafak vakti gerçekleştirilen operasyona, 102 ekip ve 326 polis katıldı.

Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri de operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Polis ekipleri, operasyonda 27 şüpheliyi gözaltına aldı.

Narkotik dedektör köpekleriyle adreslerde yapılan aramada, 10 gram kokain, 5 gram skunk, 408 gram esrar, 16 gram sentetik uyuşturucu, 0,58 gram eroin, 106 sentetik hap, 22 kök Hint keneviri, hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca ve 60 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adreslerinde bulunamayan 10 zanlı aranıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bartın'da selden etkilenen sanayi sitesinde iş yerleri yeniden faaliyete başladı
Türkiye ve dünya gündemi
Kastamonu'da kapı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 27 zanlı yakalandı

Benzer haberler

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 27 zanlı yakalandı

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 27 zanlı yakalandı

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi

İstanbul'da 7 ayda uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 251 şüpheli tutuklandı

Lice'deki "Narkoterör Operasyonu"yla terör örgütünün 11 milyar liralık yasa dışı geliri engellendi

Lice'deki "Narkoterör Operasyonu"yla terör örgütünün 11 milyar liralık yasa dışı geliri engellendi
Mersin'de uyuşturucu ticaretiyle PKK/KCK'ya destek iddiasına 9 gözaltı

Mersin'de uyuşturucu ticaretiyle PKK/KCK'ya destek iddiasına 9 gözaltı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet