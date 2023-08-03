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Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

İsa Toprak  | 03.08.2023 - Güncelleme : 03.08.2023
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.56'da merkez Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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