Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında, kamu malına zarar veren, bir kamu görevlisinin konutuna molotofkokteyli atan ve bazı sokak eylemlerine katılan 5 zanlının adresine operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.