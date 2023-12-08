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Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Mustafa Ünal Uysal  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı

Mersin

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, kamu malına zarar veren, bir kamu görevlisinin konutuna molotofkokteyli atan ve bazı sokak eylemlerine katılan 5 zanlının adresine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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