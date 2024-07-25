Mersin'de terör örgütü elebaşı lehine slogan atan 10 şüpheli tutuklandı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmasıyla ilgili soruşturmada 10 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.
Ankara
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin'de terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmasıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığını belirtti.
#Mersin'de, terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) July 25, 2024
Milli birlik ve beraberliğimizi hedef…
Bakan Tunç, açıklamasında, "Milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişime asla müsaade edilmeyecektir." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.