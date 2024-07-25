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Çatalca'da insansız deniz aracı bulundu

İstanbul Valiliği, Çatalca'da menşei henüz belirlenemeyen insansız deniz aracının bulunduğunu bildirdi.

İrem Demir, Elif Somuncu  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Çatalca'da insansız deniz aracı bulundu

İstanbul

Valilikten yapılan açıklamada, saat 12.00 sıralarında, menşei henüz belirlenemeyen bir insansız deniz aracının Yalıköy sahiline vurduğu belirtildi.

Olay yerine Vize Kolluk Destek Timi ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay yeri güvenlik çemberine alınmış, çevrede bulunan vatandaşların da güvenlik çemberinin dışına çıkarılmaları sağlanmıştır. 3 metre boyunda, 1 metre genişliğinde olan ve Karadeniz'in kuzeyinden geldiği değerlendirilen insansız deniz aracı, bölgeye intikal eden SAS timleri tarafından güvenlik altına alınmıştır."

Öte yandan, yapılan incelemelerde aracın göçmen kaçakçılığında kullanılabileceğinin değerlendirilmesi üzerine Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.


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