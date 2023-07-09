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Mersin'de sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi

Mersin'in Erdemli ilçesinde, sağanak sonrası çıkan hortum nedeniyle minarenin yoldan geçen araçların üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Hüseyin Hilmi Çömez  | 09.07.2023 - Güncelleme : 09.07.2023
Mersin'de sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Hüseyin Hilmi Çömez/AA

Mersin

İlçede öğle saatlerinde etkili olan sağanak sonrası çıkan hortum, Kocahasanalı Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nin minaresini yıktı.

Yıkılan minare, bu sırada yoldan geçen iki otomobilin üstüne devrildi, araçlardaki 2 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, cami çevresini kapatarak önlem aldı.

Bölgeye gelen Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, camide incelemelerde bulundu, ekiplerden bilgi aldı.

Öte yandan, sağanak ve hortum nedeniyle bazı seralarda ve bir pazar yerinde hasar oluştu.

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