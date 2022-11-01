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Mersin'de nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla 32 şüpheli yakalandı

Mersin'de nitelikli dolandırıcılık şüphelilerine yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

Serkan Avci, Mustafa Ünal Uysal   | 01.11.2022
Mersin'de nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla 32 şüpheli yakalandı Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Mersin

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, aktif olarak çalışmadan sadece sigorta pirimi yatırıp, "hayali şirketler" üzerinden bazı kişileri sigortalı göstererek Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve İŞKUR'u zarara uğrattığı öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, şüphelilerin, internet ve sosyal medyada ürün satışı yapılan dijital platformlarda iş vaadinde bulunarak "sigorta" ve "katılım parası" adı altında para topladığı, ilk tespitlere göre de vatandaşları yaklaşık 200 bin lira dolandırdığı belirlendi.

Öte yandan, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ve alınan beyanlar doğrultusunda zanlıların, yüksek faiz karşılığında tefecilik yaptıkları da saptandı.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 40 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şafak vakti dron destekli başlatılan operasyona yaklaşık 200 polis katıldı.

Özel harekat polisleri, baskın yapılan adreslerdeki sokakların girişinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Operasyonda 32 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada bazı evraklarla, bir miktar para, silah ve doküman ele geçirildi.

Polisin 8 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

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