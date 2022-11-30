Mersin'de gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mersin'in batı kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.
Ankara
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın Mersin'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden sonra kentin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Açıklamada, ayrıca kuvvetli yağışlarla oluşabilecek sel ve su baskınına karşı dikkatli olunması istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.