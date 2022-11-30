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Mersin'de gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mersin'in batı kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal   | 30.11.2022
Mersin'de gök gürültülü sağanak bekleniyor

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın Mersin'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden sonra kentin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Açıklamada, ayrıca kuvvetli yağışlarla oluşabilecek sel ve su baskınına karşı dikkatli olunması istendi.

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