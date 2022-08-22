Dolar
18.12
Euro
18.13
Altın
1,730.20
ETH/USDT
1,564.80
BTC/USDT
21,330.00
BIST 100
3,074.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
logo
Gündem

Mersin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ozan Efeoğlu, Selahattin Özbozkurt   | 22.08.2022
Mersin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Ozan Efeoğlu/AA

Mersin

Yenice Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı'ndaki geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İşletme çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar: Bu sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından ayrılan tahıl miktarı 721 bin 449 ton oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit bekçi Koca'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi
Mersin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da İSKİ'nin çalışması sırasında su borusu patladı

Benzer haberler

Mersin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Mescid-i Aksa yangını 53 yıl sonra bu kez ihlallerle sürüyor

Motosiklet ve bisiklet kazalarında koruyucu ekipmanlar hayat kurtarıyor

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK/YPG yangın çıkardı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK/YPG yangın çıkardı
İzmir'deki fabrika yangını kontrol altına alındı

İzmir'deki fabrika yangını kontrol altına alındı
Fas'ın kuzeyinde devam eden orman yangınlarında 55 hektar alan zarar gördü

Fas'ın kuzeyinde devam eden orman yangınlarında 55 hektar alan zarar gördü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet