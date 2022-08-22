Mersin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mersin
Yenice Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı'ndaki geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İşletme çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.