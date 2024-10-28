Mersin'de evde çıkan yangında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Mersin'in Mezitli ilçesinde yangın çıkan evdeki Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Mersin
Fındıkpınarı Mahallesi'nde Suriye uyruklu 6 inşaat işçisinin kaldığı müstakil evde, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının söndürülmesinin ardından ikamete giren ekipler, A.R. ve S.R'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.