Dolar
34.29
Euro
37.10
Altın
2,732.85
ETH/USDT
2,515.80
BTC/USDT
68,369.00
BIST 100
8,951.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Mersin'de evde çıkan yangında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Mersin'in Mezitli ilçesinde yangın çıkan evdeki Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Mustafa Ünal Uysal  | 28.10.2024 - Güncelleme : 28.10.2024
Mersin'de evde çıkan yangında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Mersin

Fındıkpınarı Mahallesi'nde Suriye uyruklu 6 inşaat işçisinin kaldığı müstakil evde, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından ikamete giren ekipler, A.R. ve S.R'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakanlar Güler ve Bolat terör saldırısı gerçekleştirilen TUSAŞ'ı ziyaret etti
Mersin'de evde çıkan yangında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Sakarya, 9 ayda ürettiği taşıtın yüzde 74'ten fazlasını ihraç etti
Türkiye, Özbekistan'da düzenlenen seçimlerin huzur içinde geçmesinden memnun
Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü konserlerle kutlanacak

Benzer haberler

Mersin'de evde çıkan yangında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Mersin'de evde çıkan yangında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Şişli'de metro istasyonunda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da 9 yaşındaki çocuk ot yangınından etkilenmemeleri için tavuklarını kucağında taşıdı

Denizli'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Denizli'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Denizli'de iki gün önce başlayan orman yangınına müdahale sürüyor

Denizli'de iki gün önce başlayan orman yangınına müdahale sürüyor
Şanlıurfa'da yangında mahsur kalan 2 çocuk vatandaşların açtığı battaniyeye atlayıp kurtuldu

Şanlıurfa'da yangında mahsur kalan 2 çocuk vatandaşların açtığı battaniyeye atlayıp kurtuldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet