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Sakarya, 9 ayda ürettiği taşıtın yüzde 74'ten fazlasını ihraç etti

Türkiye'nin önemli otomotiv üreticilerinden Sakarya, 9 ayda ürettiği 201 bin 610 aracın yüzde 74,1'ini ihraç etti.

Onur Orhan  | 28.10.2024 - Güncelleme : 28.10.2024
Sakarya, 9 ayda ürettiği taşıtın yüzde 74'ten fazlasını ihraç etti

Sakarya

Bu yıl ocak-eylül döneminde 4 milyar 621 milyon 805 bin dolar ihracata imza atan Sakarya, özellikle otomotiv, demir ve demir dışı metaller, çelik, kimyevi maddeler ve mamulleri, iklimlendirme sanayi, makine ve aksamları gibi sektörlerde adından söz ettirdi.

Dış satımda İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada bulunan Sakarya'da en çok ihracat yapılan sektör, yüzde 87,9 ile otomotiv oldu.

Söz konusu dönemde 4 milyar 65 milyon 689 bin dolar taşıt ihraç eden Sakarya, bu alandaki yükselişine devam ediyor.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de 9 aylık dönemde üretilen 1 milyon 36 bin 506 taşıtın 740 bin 694'ü ihraç edildi.

Sakarya ise ürettiği 201 bin 610 aracın yüzde 74,1'ine denk gelen 149 bin 519'unu yurt dışına gönderdi. Türkiye'nin taşıt üretiminin yüzde 19,5'ini, ihracatının ise yüzde 20,1'ini gerçekleştiren Sakarya, otomotiv sektöründe önde gelen iller arasında yer alıyor.

Günde 736 araç banttan indirildi

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi firmaların bulunduğu Sakarya'da, 9 aylık dönemde 163 bin 844 otomobil, 1524 midibüs, 1202 otobüs, 95 kamyonet, 814 küçük kamyon, 34 bin 131 traktör olmak üzere toplam 201 bin 610 araç üretildi. Söz konusu dönemde kentte günde ortalama 736 araç banttan indirildi.

Üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, TürkTraktör ikinci, Otokar üçüncü sırada yer aldı.

Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında yılın 9 ayında 163 bin 844 binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve yeni nesil Corolla Hybrid modeli üreten Toyota, üretiminin yaklaşık yüzde 83,5'ine denk gelen 136 bin 969 aracı ihraç etti.

Türkiye'nin savunma sanayisinde öncü şirketlerinden Otokar ise otobüs, midibüs, kamyonet ve küçük kamyondan oluşan 3 bin 635 araç üretti. Geçen yıl ocak-eylül döneminde 1611 araç ihraç eden Otokar, bu yıl yüzde 4,2 artışla 1680 aracı yurt dışına sattı.

Aynı dönemde 34 bin 131 traktör üreten TürkTraktör ise bunların 10 bin 870'ini ihraç etti.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör'ün ocak-eylül döneminde Sakarya'daki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç sayıları şöyle:

FirmaÜretimİhracat
Toyota163.844136.969
TürkTraktör34.13110.870
Otokar3.6351680
Toplam201.610149.519
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