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Mersin'de ev eşyası taşıyan kamyon devrildi, 4 kişi öldü

Ahmet Güler   | 02.07.2022
Mersin'de ev eşyası taşıyan kamyon devrildi, 4 kişi öldü

Mersin

Mersin'in Mut ilçesinde ev eşyası yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Topal idaresindeki 33 B 4458 plakalı nakliye kamyonu Mut-Karaman kara yolunun 5. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile kamyondaki 3 kişi yaşamını yitirdi.

İncelemenin ardından 4 kişinin cansız bedenleri morga kaldırıldı.

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