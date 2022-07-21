Dolar
17.68
Euro
18.01
Altın
1,681.95
ETH/USDT
1,501.60
BTC/USDT
22,856.00
BIST 100
2,522.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Mersin'de diş hekimini darbeden zanlı tutuklandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde kardeşine uyguladığı tedaviyi beğenmediği gerekçesiyle diş hekimini darbetmesi güvenlik kamerasına yansıyan zanlı tutuklandı.

Aleyna Coşkun   | 21.07.2022
Mersin'de diş hekimini darbeden zanlı tutuklandı

Mersin

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin Nusratiye Mahallesi'ndeki polikliniğine giden S.S, diş hekimi A.H.Z. tarafından tedavi edildi.

Ayrıldığı polikliniğe ağabeyi G.S. ile yeniden gelen kişi, tedaviyi beğenmediği gerekçesiyle diş hekimiyle tartıştı.

Tartışmanın ardından G.S, kardeşine uyguladığı tedaviyi beğenmediği gerekçesiyle A.H.Z'yi darbetti. Güvenlik görevlilerinin müdahale edip uzaklaştırdığı zanlı, hastane bahçesinde de diş hekiminin otomobiline zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından S.S. serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen ağabeyi G.S. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay, polikliniğin güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da narko terör operasyonu başlatıldı
Mersin'de diş hekimini darbeden zanlı tutuklandı
Bolu'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 45 kişinin tedavisi sürüyor
Sakarya'ya tatil için gelen kadını darbeden zanlı tutuklandı
Bakan Dönmez: İnşallah Akkuyu NGS'nin önümüzdeki yıl açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz

Benzer haberler

Mersin'de diş hekimini darbeden zanlı tutuklandı

Mersin'de diş hekimini darbeden zanlı tutuklandı

Akkuyu NGS'nin dördüncü reaktörünün temeli atıldı

Bakan Dönmez: İnşallah Akkuyu NGS'nin önümüzdeki yıl açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz

Mersin sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar veren 3 kişi adliyede

Mersin sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar veren 3 kişi adliyede
Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü için Mersin'den KKTC'ye kulaç atacaklar

Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü için Mersin'den KKTC'ye kulaç atacaklar

Deniz kaplumbağalarına vatandaşların hassasiyetle yaklaşması uyarısı

Deniz kaplumbağalarına vatandaşların hassasiyetle yaklaşması uyarısı