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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havdan ve karadan müdahale ediliyor.
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Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Murat Pancar, Yalçın Taşlıalan  | 11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin

Balandız mevkisindeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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