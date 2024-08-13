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Mersin'de bir kişi ev ve otomobilini ateşe verdi

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir kişinin ev ve otomobilinde çıkardığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Aleyna Coşkun  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Mersin'de bir kişi ev ve otomobilini ateşe verdi

Mersin

Yüksekoluk Mahallesi'nde yaşayan R.Y. (54), henüz bilinmeyen nedenle tek katlı evi ve park halindeki otomobilini ateşe verdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personelinin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü.

Kendisine de zarar vermeye çalışan R.Y, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

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