Dolar
33.55
Euro
36.76
Altın
2,472.52
ETH/USDT
2,658.40
BTC/USDT
59,572.00
BIST 100
9,898.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Rize'de sektör paydaşları toplantısında konuşuyor.
logo
Gündem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aydın'da yaşlılarla buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın'da Aymelek Derneğini ziyaret etti.

Ferdi Uzun  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aydın'da yaşlılarla buluştu Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

Aydın

Göktaş, Köşk Belediyesini ziyaret ettikten sonra Efeler ilçesindeki Aymelek Derneğine geçti.

Dernekteki yaşlılarla sohbet eden Göktaş, dernek başkanı Yurdagül Altınbaş'tan faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından Bakanlığa bağlı kurumları da ziyaret eden Göktaş, kurum yetkilileriyle toplantı yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya Bisiklet Endüstrisi Birliğinde Bayram Akgül dönemi başladı
Malatya'da 3 bin deprem konutunun kurası çekilecek
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın TBMM'yi ziyareti
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde "Yapay Zeka Okuryazarlığı ve Prompt Yazma Eğitimi" verildi
İHH, Suriye’deki 29 binden fazla yetime nakdi yardım ulaştırdı

Benzer haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aydın'da yaşlılarla buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aydın'da yaşlılarla buluştu

Aşırı sıcaklarda yaşlılara ve kronik hastalara "günde en az 2,5 litre su tüketin" önerisi

Yozgat'ta huzurevi sakinleri "Ertelenmiş Hayaller Projesi" ile hayallerini gerçekleştiriyor

Türkiye Aile Destek Programında, yeni dönemin ilk ödemeleri 9 Ağustos itibarıyla hesaplarda

Türkiye Aile Destek Programında, yeni dönemin ilk ödemeleri 9 Ağustos itibarıyla hesaplarda
Bakan Göktaş: Aile hekimliğine benzer bir model ile meslek personelimizin olmasını sağlayacağız

Bakan Göktaş: Aile hekimliğine benzer bir model ile meslek personelimizin olmasını sağlayacağız
Bakan Göktaş, Alevi vatandaşlarla bir araya geldi, aşure dağıttı

Bakan Göktaş, Alevi vatandaşlarla bir araya geldi, aşure dağıttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet