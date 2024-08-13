Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aydın'da yaşlılarla buluştu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın'da Aymelek Derneğini ziyaret etti.
Aydın
Göktaş, Köşk Belediyesini ziyaret ettikten sonra Efeler ilçesindeki Aymelek Derneğine geçti.
Dernekteki yaşlılarla sohbet eden Göktaş, dernek başkanı Yurdagül Altınbaş'tan faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Ziyaretin ardından Bakanlığa bağlı kurumları da ziyaret eden Göktaş, kurum yetkilileriyle toplantı yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.