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Mersin için kuvvetli yağış uyarısı

Mersin için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
Mersin için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra Mersin'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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