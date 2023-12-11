Dolar
28.99
Euro
31.19
Altın
1,986.28
ETH/USDT
2,223.10
BTC/USDT
41,932.00
BIST 100
7,748.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni"nde konuşuyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Nahal Oz kentinden yayındayız
logo
Gündem

Mersin için kuvvetli yağış uyarısı

Mersin çevrelerinde önümüzdeki 3 saatlik periyotta yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İsmet Karakaş  | 11.12.2023 - Güncelleme : 11.12.2023
Mersin için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Mersin'in batısında etkili olan yağışların, önümüzdeki 3 saatlik periyotta Mersin'in doğu kesimlerini etkisi altına alarak yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı öngörülüyor.

Bölge sakinlerinin sel, su baskını, yıldırım ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: (Gazze'de) Bu katliama sessiz kalanlar tarih karşısında hesap verecektir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni yayımladı
Milli Savunma Bakanı Güler: 5. nesil bir uçağa inşallah önümüzdeki dönemde Türkiye'miz sahip olacak
Milli SİHA Bayraktar TB2, 750 bin uçuş saatini tamamladı
Trabzon'daki özel bireyler Filistin halkına "Hayır Çarşısı" ile destek oldu

Benzer haberler

Mersin için kuvvetli yağış uyarısı

Mersin için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Hatay için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Sinop çevresi için kuvvetli yağış uyarısı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı
A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde başarıyı hedefliyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde başarıyı hedefliyor
A Milli Kadın Futbol Takımı, konuk ettiği Gürcistan'ı yendi

A Milli Kadın Futbol Takımı, konuk ettiği Gürcistan'ı yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet