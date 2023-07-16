Dolar
26.18
Euro
29.54
Altın
1,954.36
ETH/USDT
1,936.30
BTC/USDT
30,320.00
BIST 100
6,437.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Mersin Gülnar'da orman yangını: Bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Çavuşlar, Korucuk ve Tepe mahallelerinde bazı evler, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Serkan Avci, Yalçın Taşlıalan  | 16.07.2023 - Güncelleme : 17.07.2023
Mersin Gülnar'da orman yangını: Bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı Fotoğraf: Yalçın Taşlıalan/AA

Mersin

​​​​​​Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye 4 söndürme helikopteri, 30 arazöz, çok sayıda ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle alevlerin, Korucuk ve Çavuşlar mahallelerine sıçradığı bölgeye, itfaiye ekipleri ve iş makineleri de yönlendirildi.

Çavuşlar, Korucuk ve Tepe mahallelerinde bazı evler, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da bölgeye gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yangına karadan müdahale devam ederken, bölgeye yönlendirilen gece görüşlü helikopter de alevlere havadan müdahalede bulunuyor.

Bölgenin sarp arazi yapısı, ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Yeni Gümrük Birliği daha kapsamlı bir ekonomik işbirliğini gündeme getirmiş olacak'
Sağlık Bakanı Koca'dan Trabzon Of Devlet Hastanesi'ne ilişkin paylaşım
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Gün içinde çıkan 19 orman yangınından 16'sı kontrol altına alındı
Göç İdaresi Başkanlığından, Türkiye'deki göçmen sayısına ilişkin açıklama
Adana'da çıkan iki orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Adana'da çıkan iki orman yangını kontrol altına alındı

Adana'da çıkan iki orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye Düziçi'nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin Gülnar'da orman yangını: Bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı

Mersin Gülnar'da orman yangını: Bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı
Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatay Belen'deki orman yangınına müdahale sürerken 2 kişi gözaltına alındı

Hatay Belen'deki orman yangınına müdahale sürerken 2 kişi gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet