Dolar
28.32
Euro
29.94
Altın
1,979.96
ETH/USDT
1,802.80
BTC/USDT
34,415.00
BIST 100
7,514.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyeleri düşmeye devam ediyor

Edirne'den geçen Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyelerinde kuraklık nedeniyle düşüş yaşanıyor.

Gökhan Zobar  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyeleri düşmeye devam ediyor Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Yılın ilk aylarını kurak geçiren kent, bahar ve yaz aylarında da yeterli yağış alamadı. Aşırı sıcakların etkisi ve tarımsal sulamaya bağlı olarak nehirlerin debileri dip seviyeye geriledi.

Eylül ve ekim aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle nehirlerdeki su seviyesi oldukça düştü.

Nehirlerde su seviyesinin azaldığı yerlerde oluşan kum adacıkları balıkçıl kuşlar ve martıların uğrak yeri oldu.

Tunca Nehri'nde debinin düşmesiyle dipte biriken ve akıntıyla gelen çöpler, gün yüzüne çıktı.

DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü istasyonundan yapılan son ölçümlerde Meriç'in debisi saniyede 43 metreküp, Tunca'nın debisi ise saniyede 6 metreküp olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun hayatını kaybetti
Türkiye ve dünya gündemi
Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyeleri düşmeye devam ediyor
Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
Amerikan B-1B Lancers uçakları eğitim görevi için İncirlik Hava Üssü'ne geldi

Benzer haberler

Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyeleri düşmeye devam ediyor

Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyeleri düşmeye devam ediyor

Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 39 ölçüldü

Barajda sular çekilince lav kalıntıları ortaya çıktı

Trakya'da çiftçi bu yıl da buğdayını kuru toprağa ekecek

Trakya'da çiftçi bu yıl da buğdayını kuru toprağa ekecek
Brezilya'nın Manaus kenti, kuraklık nedeniyle "son 121 yılın en düşük nehir seviyelerini" gördü

Brezilya'nın Manaus kenti, kuraklık nedeniyle "son 121 yılın en düşük nehir seviyelerini" gördü
Trakya'da kuraklık ayçiçeğinde büyük verim kaybına neden oldu

Trakya'da kuraklık ayçiçeğinde büyük verim kaybına neden oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet