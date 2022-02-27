Dolar
13.80
Euro
15.68
Altın
1,888.42
ETH/USDT
2,727.90
BTC/USDT
38,762.00
BIST 100
1,952.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev'den yayındayız AFAD tarafından Ukrayna’ya gönderilmek üzere insani yardım malzemesi taşıyan tırlar Hamzabeyli Sınır Kapısından çıkış yapıyor.
logo
Gündem

Merhum başbakan Necmettin Erbakan kabri başında anıldı

Eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 11. yılında kabri başında anıldı.

Muhammed Gencebay Gür   | 27.02.2022
Merhum başbakan Necmettin Erbakan kabri başında anıldı

İstanbul

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından düzenlenen anma etkinliğinde Zeytinburnu Merkezefendi Camisi’nde kılınan sabah namazının ardından merhum Erbakan için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Sabah namazının ardından Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı’ndaki kabrine ziyarette bulunan gruptakiler, burada merhum Erbakan için dua okudu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York Times: İki yeni araştırmaya göre Kovid-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki gerileme sürüyor
Türkiye'de 61 bin 764 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 947 bini aştı
ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek

Benzer haberler

Merhum başbakan Necmettin Erbakan kabri başında anıldı

Merhum başbakan Necmettin Erbakan kabri başında anıldı

AA muhabiri Ferdi Akıllı, kabri başında anıldı

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, kabri başında anıldı