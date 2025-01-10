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Gündem

Menajer Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatıldı

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında, sosyal medyada gündeme gelen haberlerdeki iddialar üzerine resen soruşturma başlatıldı.

Zeynep Yeşildal  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Menajer Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında, sosyal medya platformlarındaki paylaşımları ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul ederek harekete geçti.

Başsavcılıkça, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen soruşturma başlatıldı.

ID İletişimin kurucusu ve birçok ünlü oyuncunun menajeri olan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

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