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Gündem

Mehmetçik, sıfırın altında 39 derecede terörle mücadele ediyor

Irak'ın kuzeyindeki Misolok üs bölgesinde dün gece termometre sıfırın altında 39 dereceyi gösterdi, kar kalınlığı 7 metreye ulaştı.

Sarp Özer   | 30.01.2022
Mehmetçik, sıfırın altında 39 derecede terörle mücadele ediyor

Ankara

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 488’inde gece sıcaklıkları sıfırın altında 20 derecenin altına indi, Irak'ın kuzeyindeki Misolok üs bölgesinde dün gece termometre sıfırın altında 39 dereceyi gösterdi.

Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, terörle mücadele zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen kararlılıkla ve artan bir tempoda devam ediyor.

"Terörist neredeyse hedef orası" anlayışıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 1 Ocak'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde 25, Suriye'nin kuzeyinde 147 olmak üzere 172 terörist etkisiz hale getirildi.

Bu dönemde Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar ve SİHA'larla 25 hava harekatı düzenlendi, terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edildi.

Geçen sene gerçekleştirilen 397 operasyonla da 2 bin 883 terörist etkisiz hale getirildi.

Sıcaklıklar sıfırın altında

Ülke genelinde soğuk hava etkili olurken Mehmetçiğin zorlu hava ve arazi şartlarındaki mücadelesi birkaç aydır devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları binlerce metre rakımlı çok sayıdaki üs bölgesinde kar altında ve sıfırın altındaki sıcaklıklarda vatan nöbetini sürdürüyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 488’inde gece sıcaklıkları sıfırın altında 20 derecenin altına indi. Yine bu üs bölgelerinden birçoğunda kar kalınlığı 5 metreyi aştı.

Irak'ın kuzeyindeki Misolok üs bölgesinde dün gece sıcaklığı sıfırın altında 39 derece ölçülürken kar kalınlığı 7 metreye ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, gerek üs bölgeleri gerekse personelin kıyafetleri konusunda zorlu hava şartlarına ilişkin hazırlıkların çok önceden tamamlandığını vurguladı. Yapılan hazırlıklarla tüm bu zor hava ve arazi şartlarına karşı Mehmetçiğin faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini belirten yetkililer, bulundukları bölgelerde düzenli olarak devriye ve pusu/dinleme faaliyetleri gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının operasyonlarını artan bir tempoda sürdürdüğünü bildirdi.

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